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ВАКС отпустил экс-нардепа Мартыненко под залог около 5 млн грн

ВАКС отпустил экс-нардепа Мартыненко под залог около 5 млн грн

Киев • УНН

 • 119292 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, бывшему председателю Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николаю Мартыненко в виде залога около 5 млн грн. Его подозревают в получении более 311 тыс. евро взятки и отмывании средств. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 4 августа 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения народному депутату Украины ІІІ-VIII созывов – бывшему председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-ядерной политики и ядерной безопасности, который подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

"Суд применил к указанному лицу меру пресечения в виде залога в размере 4 962 000 гривен. Вместе с тем, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию; сообщать о изменение места своего проживания; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Срок действия обязанностей – до 28 сентября 2022 года.

В САП сообщили, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом определения суда.

Дополнение

Экс-нардепу и члену партии "Народный фронт" Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Напомним

Экс-нардеп является обвиняемым в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом". Общий ущерб составляет свыше 6,4 млн евро и 17,2 млн долл.

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