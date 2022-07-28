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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 53102 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Миколі Мартиненку повідомили нову підозру

Миколі Мартиненку повідомили нову підозру

Київ • УНН

 • 165873 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Правоохоронці повідомили підозру колишньому народному депутату та ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про екснардепа України, та члена партії «Народний фронт» Миколу Мартиненка.

Деталі

Як повідомили у НАБУ, посадовець одержав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у 311,6 тисяч євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Кошти перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому - легалізували.

Нагадаємо

Екснардеп є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і «Енергоатом». Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол. 

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