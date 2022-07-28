Миколі Мартиненку повідомили нову підозру

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Як повідомили у НАБУ, посадовець одержав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у 311,6 тисяч євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Кошти перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому - легалізували.

Нагадаємо

Екснардеп є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і «Енергоатом». Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол.