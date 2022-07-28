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14 марта, 19:57 • 103275 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 118666 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 108208 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139051 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138623 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113302 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106876 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93121 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111459 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136885 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Николаю Мартыненко сообщили новое подозрение

Николаю Мартыненко сообщили новое подозрение

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Правоохранители сообщили подозрение бывшему народному депутату и экс-главе комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности в получении неправомерной выгоды и отмывании средств. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-нардепе Украины и члене партии «Народный фронт» Николае Мартыненко.

Детали

Как сообщили в НАБУ, должностное лицо получило от руководства чешской компании «SKODA JS a.s.» (входит в холдинг «Объединенные машиностроительные заводы», принадлежащий российскому «Газпромбанку») неправомерную выгоду в 311,6 тысячи евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Средства перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, а в дальнейшем – легализовали.

Напомним

Экс-нардеп является обвиняемым в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и «Энергоатом». Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и 17,2 млн дол. 

Украинские Национальные Новости

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