Николаю Мартыненко сообщили новое подозрение

Детали

Как сообщили в НАБУ, должностное лицо получило от руководства чешской компании «SKODA JS a.s.» (входит в холдинг «Объединенные машиностроительные заводы», принадлежащий российскому «Газпромбанку») неправомерную выгоду в 311,6 тысячи евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Средства перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, а в дальнейшем – легализовали.

Напомним

Экс-нардеп является обвиняемым в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и «Энергоатом». Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и 17,2 млн дол.