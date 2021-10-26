Суд Амстердама сегодня объявит решение по делу о "скифском золоте"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама должен вынести свое решение по делу о “Скифском золоте”, передает УНН.
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Согласно анонсу, обнародованному на прошлой неделе судом, решение ожидается около 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).
Украинская сторона ранее заявляла, что надеется, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении “скифского золота” в Украину.
Контекст
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.
Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, незаконно находящимися на территории Нидерландов. Суд подчеркнул, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которое имеет право потребовать возвращения музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.
Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину “скифского золота”. В июле того же года суд Амстердама отложил решение.
В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о “скифском золоте”. Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в беспристрастности судьи.
22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о “скифском золоте”, назначив нового судью для рассмотрения дела.