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Суд Амстердама сьогодні оголосить рішення у справі про "скіфське золото"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні, 26 жовтня, Апеляційний суд Амстердама має винести своє рішення у справі про “Скіфське золото”, передає УНН.

Суд Амстердама сьогодні оголосить рішення у справі про "скіфське золото"

Деталі

Відповідно до анонсу, оприлюдненого минулого тижня судом, рішення очікується близько 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).

Українська сторона раніше заявляла, що сподівається, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення “скіфського золота” в Україну.

Контекст

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”. У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення.

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів у справі про “скіфське золото”. Як повідомили тоді у МЗС, відвід відбувся через сумніви щодо неупередженості судді.

22 квітня Апеляційний суд Амстердама відновив слухання у справі про “скіфське золото”, призначивши нового суддю для розгляду справи.

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