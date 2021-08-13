Субсидии будут платить по новым нормативам: обнародовано постановление

КИЕВ. 13 августа. УНН. Кабинет министров Украины отменил норму, которую ввели в 2020 году, по увеличению на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать в случае введения в регионе “красного” уровня карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление правительства от 11 августа 2021 года № 842, обнародованное на Правительственном портале.