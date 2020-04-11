Стримера, который вел трансляцию с места пожара в Броварах, задержала охрана территории
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Стримера Дмитрия Ключко, который вел трансляцию в Facebook с места крупного пожара в Броварах, задержала охрана радиостанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал Андрея Павловского.
По информации Павловского, на место происшествия уже выехал патруль полиции.
"Мы увидели, как на форумах Броваров местные жители постят фотографии большого пожара. Находясь в центре Киева, Дмитрий выехал на пожар, чтобы сделать стрим. На подъезде он увидел забор, а за ним пожар. Дмитрий перелез через забор, чтобы подойти ближе, и либо вызвать туда пожарных, либо позвать кого-то на помощь. Через 10 минут стрима приехали пожарные и охрана данной территории. В результате с Дмитрием связь пропала", говорится в сообщении.
Трансляция Дмитрия Ключко в Facebook прекратилась во время задержания неустановленными лицами, которые назвались охранниками территории радиостанции в Броварах. Запись трансляции не сохранилась.
Сообщается, что стримера отпустили через час.
Напомним, в Броварах под Киевом поздно вечером в субботу загорелось поле с сухой травой. Другие пользователи добавляют, что оно находится за старым кладбищем возле складов на территории радиостанции.
ГСЧС и полиция официально подробностей пожара пока не предоставляли.