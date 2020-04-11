Стрімера, який вів трансляцію з місця пожежі в Броварах, затримала охорона території
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Стрімера Дмитра Ключка, який вів трансляцію в Facebook з місця великої пожежі в Броварах, затримала охорона радіостанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Андрія Павловського.
За інформацією Павловського, на місце події вже виїхав патруль поліції.
"Ми побачили, як на форумах Броварів місцеві жителі постять фотографії великої пожежі. Перебуваючи в центрі Києва, Дмитро виїхав на пожежу, щоб зробити стрім. На під'їзді він побачив паркан, а за ним пожежа. Дмитро переліз через паркан, щоб підійти ближче, і або викликати туди пожежників, або покликати кого-то на допомогу. Через 10 хвилин стріму приїхали пожежники і охорона даної території. В результаті з Дмитром зв'язок зник", йдеться в повідомленні.
Трансляція Дмитра Ключка в Facebook припинилася під час затримання невстановленими особами, які назвалися охоронцями території радіостанції в Броварах. Запис трансляції не зберігся.
Повідомляється, що за годину стрімера відпустили.
Нагадаємо, у Броварах під Києвом пізно ввечері в суботу загорілось поле з сухою травою. Інші користувачі додають, що воно знаходиться за старим кладовищем біля складів на території радіостанції.
ДСНС і поліція офіційно подробиць пожежі поки не надавали.