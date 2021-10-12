Стрельба под Киевом: в полиции предполагают, что причина нападения - долги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Одна из версий, что стало причиной стрельбы в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину, - это долговые обязательства потерпевшего. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
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"Одна из версий, потерпевший имел долговые обязательства и таким образом ему пытались угрожать", - рассказала Прянишникова.
Детали
По ее словам, сейчас лицо стрелка устанавливается.
Что было раньше
В селе Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчину, который вместе с женой садился в машину. Мужчину ранено в ногу.