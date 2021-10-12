Стрілянина під Києвом: у поліції припускають, що причина нападу - борги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Одна з версій, причини влаштування стрілянини в селі Софіївська Борщагівка, де поранили чоловіка – це боргові зобов’язання потерпілого. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.
Цитата
“Одна з версій, що потерпілий мав боргові зобов’язання і таким чином йому намагалися погрожувати”, — розповіла Прянішнікова.
Деталі
За її словами, зараз особа стрілка встановлюється.
Що було раніше
У селі Софіївська Борщагівка невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який разом із дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу.