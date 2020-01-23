Стрельба возле McDonald's в Сиэтле: число пострадавших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По меньшей мере один человек был убит, а семь других получили ранения, включая ребенка, после конфликта возле McDonald's, который привел к стрельбе в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон в среду вечером. Об этом пишет USA Today, передает УНН.
По словам начальника полиции Сиэтла Кармен Бест, стреляли несколько человек, и люди, запаниковав, начали разбегаться, следователи изучают доказательства, чтобы определить, сколько подозреваемых в целом.
Начальник пожарной охраны Сиэтла Гарольд Скоггинс сказал, что власти начали получать звонки о множестве людей с огнестрельными ранениями около 17 часов по местному времени. Представитель пожарной охраны Дэвид Куэрпо заявил, что один человек, женщина, была найдена мертвой неподалеку, а другие получили ранения.
Следователи изучают видеоматериал и собирают доказательства, чтобы определить, кто мог покинуть место происшествия.
Сотрудники пожарной охраны доставили пятерых раненых в медицинский центр Harborview, сказал Скоггинс, и еще двое раненых самостоятельно отправились в больницу для лечения. По словам Скоггинса, 9-летний пострадавший мальчик был в тяжелом состоянии, а 54-летняя женщина - в критическом состоянии. Пять других были в удовлетворительном состоянии.
В больнице позже сообщили, что из семи госпитализированных четверо были выписаны.
Ранее сообщалось об 1 погибшем и 5 раненых в результате стрельбы в Сиэтле.