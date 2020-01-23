Стрельба возле McDonald's в Сиэтле: число пострадавших возросло

КИЕВ. 23 января. УНН. По меньшей мере один человек был убит, а семь других получили ранения, включая ребенка, после конфликта возле McDonald's, который привел к стрельбе в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон в среду вечером. Об этом пишет USA Today, передает УНН.