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Стрілянина біля McDonald's у Сіетлі: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Щонайменше одна людина була убита, а сім інших отримали поранення, включаючи дитину, після конфлікту біля McDonald's, який привів до стрілянини в центрі Сіетла в американському штаті Вашингтон в середу ввечері. Про це пише USA Today, передає УНН.

Стрілянина біля McDonald's у Сіетлі: кількість постраждалих зросла

За словами начальника поліції Сіетла Кармен Бест, стріляли кілька людей, і люди, запанікувавши, почали розбігатися, слідчі вивчають докази, щоб визначити, скільки підозрюваних в цілому.

Начальник пожежної охорони Сіетла Гарольд Скоггінс сказав, що влада почала отримувати дзвінки про безліч людей з вогнепальними пораненнями близько 17 години за місцевим часом. Представник пожежної охорони Девід Куерпо заявив, що одна людина, жінка, була знайдена мертвою неподалік, а інші отримали поранення.

Слідчі вивчають відеоматеріал і збирають докази, щоб визначити, хто міг покинути місце події.

Співробітники пожежної охорони доставили п'ятьох поранених в медичний центр Harborview, сказав Скоггінс, і ще двоє поранених самостійно вирушили в лікарню для лікування. За словами Скоггінса, 9-річний потерпілий хлопчик був у тяжкому стані, а 54-річна жінка - у критичному стані. П'ять інших були в задовільному стані.

У лікарні пізніше повідомили, що з семи госпіталізованих четверо були виписані.

Раніше повідомлялося про 1 загиблого і 5 поранених через стрілянину у Сіетлі

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