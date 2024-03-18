Стрельба в Стамбуле: один гражданин Швеции погиб, другой - получил ранения

В Турции в результате стрельбы один граждан Швеции погиб, другой получил ранения. Об этом сообщает SVT Nyheter, передает УНН.

Детали

В Турции в результате стрельбы в столице страны Стамбуле погиб гражданин Швеции, а еще один - получил ранения.

По данным СМИ, инцидент произошел в местном кафе, где 3 подозреваемых скрылись с места происшествия.

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По информации, погибший обладал руководящей должностью в шведской преступной группе.

Турция увязала одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО с закупкой истребителей у США.