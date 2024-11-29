Стрельба по автобусу в Израиле: нападавший ликвидирован, 8 пострадавших

Палестинец открыл огонь по израильскому автобусу недалеко от еврейского поселения Ариэль на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Ранения получили по меньшей мере восемь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Times of Israel.

Детали

По данным медицинской службы Израиля MDA, в результате обстрела пострадали четыре человека, из них трое в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Еще четыре человека получили легкие ранения от разбитого стекла.

Ответственность за стрельбу взяло вооруженное крыло ХАМАСа "Бригада аль-Кассам", назвав стрелка 46-летним Самиром Мухаммадом Ахмадом Хусейном.

Войска ЦАХАЛа, дислоцированные в этом районе, открыли ответный огонь, убив его.

Впрочем, Армия обороны Израиля считает, что террорист действовал не один, и что другие сообщники могли предоставить ему штурмовую винтовку М-16 и автомобиль, на котором он совершил нападение.

Однако военный источник сообщил, что армия исключила возможность появления второго террориста после того, как просканировала территорию вокруг перекрестка Гитай-Ависар, где произошло нападение.

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