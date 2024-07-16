Вчера вечером сторожевой корабль Черноморского флота, который оккупанты вывели из оккупированного Крыма, зашел в пункт базирования в Новороссийск. В Крыму могут оставаться вражеские корабли, но это суда обеспечения, которые не несут угрозы. Кроме того, в Крыму еще остается 5 больших десантных кораблей, которые стоят на ремонте уже давно. Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы можем констатировать, что на вечер он все же зашел в пункт базирования в Новороссийск. Сопровождали его единицы вспомогательного флота. Была вероятность, что он просто может потерять ход, но этот межбазовый переход. Это такое почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую. То есть, в море задерживаться желания они никакого не имели. Можно видеть, что последними они забирают те активы, которые еще имеют хоть какую-то ценность, потому что сторожевой корабль имеет разнообразное вооружение. Он способен вести противолодочную борьбу и теоретически это такая мощная боевая единица. Он сейчас находится в пункте Новороссийск - сказал Плетенчук.

По его словам, что корабль, который вчера был выведен из Крыма, вероятно, был "Ладный".

Также он добавил, что в Крыму могут оставаться вражеские корабли, но это суда обеспечения.

Вспомогательный флот. Единицы из состава флота они тоже относятся к военному составу. Это не гражданские суда, но они не имеют такого вооружения - добавил Плетенчук.

Кроме того, он рассказал, что в Крыму остается 5 больших десантных кораблей, но есть нюанс.

Они не могут никак их доремонтировать. Один из этих кораблей украинский - Константин Ольшанский, который они решили восстановить вместо уничтоженного БДК "Минск", потому что это одинаковые проекты. Тот корабль, который они 10 лет грабили, они решили, что будет легче восстановить, чем собственный - добавил спикер.

Напомним

Вчера Дмитрий Плетенчук сообщал, что в понедельник, 15 июля, последний сторожевой корабль Черноморского флота рф вышел из оккупированного Крыма.