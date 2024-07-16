Киев • УНН
Последний сторожевой корабль ВМФ России покинул оккупированный Крым и зашел на базу в Новороссийске, вероятно, это был корабль "Ладный", тогда как в Крыму остаются только вспомогательные суда без основного вооружения, а также 5 больших десантных кораблей, находящихся на ремонте.
Вчера вечером сторожевой корабль Черноморского флота, который оккупанты вывели из оккупированного Крыма, зашел в пункт базирования в Новороссийск. В Крыму могут оставаться вражеские корабли, но это суда обеспечения, которые не несут угрозы. Кроме того, в Крыму еще остается 5 больших десантных кораблей, которые стоят на ремонте уже давно. Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Мы можем констатировать, что на вечер он все же зашел в пункт базирования в Новороссийск. Сопровождали его единицы вспомогательного флота. Была вероятность, что он просто может потерять ход, но этот межбазовый переход. Это такое почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую. То есть, в море задерживаться желания они никакого не имели. Можно видеть, что последними они забирают те активы, которые еще имеют хоть какую-то ценность, потому что сторожевой корабль имеет разнообразное вооружение. Он способен вести противолодочную борьбу и теоретически это такая мощная боевая единица. Он сейчас находится в пункте Новороссийск
По его словам, что корабль, который вчера был выведен из Крыма, вероятно, был "Ладный".
Также он добавил, что в Крыму могут оставаться вражеские корабли, но это суда обеспечения.
Вспомогательный флот. Единицы из состава флота они тоже относятся к военному составу. Это не гражданские суда, но они не имеют такого вооружения
Кроме того, он рассказал, что в Крыму остается 5 больших десантных кораблей, но есть нюанс.
Они не могут никак их доремонтировать. Один из этих кораблей украинский - Константин Ольшанский, который они решили восстановить вместо уничтоженного БДК "Минск", потому что это одинаковые проекты. Тот корабль, который они 10 лет грабили, они решили, что будет легче восстановить, чем собственный
Напомним
Вчера Дмитрий Плетенчук сообщал, что в понедельник, 15 июля, последний сторожевой корабль Черноморского флота рф вышел из оккупированного Крыма.