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Столтенберг: Украина имеет возможности для освобождения оккупированных россией территорий

Столтенберг: Украина имеет возможности для освобождения оккупированных россией территорий

Киев • УНН

 • 585183 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Страны-члены НАТО предоставили Украине беспрецедентную военную помощь, и на сегодня Украина имеет достаточно возможностей для освобождения временно оккупированных россией территорий. В то же время Альянс работает над долгосрочной поддержкой Киева. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после завершения неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня мы также сосредоточены на том, как мы можем приблизить Украину к НАТО, где ей место. НАТО уже оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что сейчас украинские силы имеют необходимые возможности для освобождения большего количества оккупированных территорий. Но нам нужно сделать больше", - заявил Столтенберг.

Детали

Он рассказал, что страны НАТО работают над многолетним пакетом поддержки Украины со "значительным финансированием". По словам Генсека, он обеспечит сдерживание и оборону страны  на долгосрочный период, а также поможет восстановить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин, оборудования и обучения советской эры к полной совместимости с НАТО.

Кроме этого, Столтенберг сообщил, что во время неформальной встречи главы МИД обсудили обновление уровня комиссии НАТО-Украина до уровня Совета НАТО-Украина.

"Это будет значительным шагом для создания совместного консультативного форума с Украиной, которая будет равной за столом переговоров, где будут обсуждаться вопросы нашей безопасности", - подчеркнул он.

Генсек также отметил, что министры обсудили стремление Украины вступить в НАТО, и в очередной раз подчеркнул, что все члены Альянса согласны, что "двери НАТО остаются открытыми", а Украина станет его полноправным членом.

"Сейчас самое главное, чтобы Украина победила как суверенное и независимое государство. Мы не знаем, когда закончится война, но мы должны убедиться, что когда она закончится, мы будем иметь надежные договоренности, чтобы гарантировать безопасность Украины в будущем и разорвать российский круг агрессии", - резюмировал Столтенберг.

Кроме этого, он отметил то, что встреча была возможностью обсудить ключевые вопросы во время подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Столтенберг подытожил, что в Осло прошли "хорошие дискуссии", и выразил убеждение, что страны-члены Альянса "придут к консенсусу" к Вильнюсскому саммиту.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед неформальной встречей глав МИД Альянса в Осло заявил, что на сегодня Украина ближе к вступлению в НАТО, чем была несколько лет назад. Альянс делает конкретные шаги, помогая стране перейти от советской доктрины к стандартам НАТО, в том числе проводя обучение украинских пилотов на современных истребителях и предоставляя военную поддержку.

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