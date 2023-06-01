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Столтенберг: Україна має спроможності для звільнення окупованих росією територій

Столтенберг: Україна має спроможності для звільнення окупованих росією територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Країни-члени НАТО надали Україні безпрецедентну військову допомогу, і на сьогодні Україна має достатньо спроможностей для звільнення тимчасово окупованих росією територій. Водночас Альянс працює над довгостроковою підтримкою Києва. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції після завершення неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО в Осло, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні ми також зосереджені на тому, як ми можемо наблизити Україну до НАТО, де їй місце. НАТО вже надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що зараз українські сили мають необхідні можливості для звільнення більшої кількості окупованих територій. Але нам потрібно зробити більше", - заявив Столтенберг.

Деталі

Він розповів, що країни НАТО працюють над багаторічним пакетом підтримки України зі "значним фінансуванням". За словами Генсека, він забезпечить стримування й оборону країни  на довгостроковий період, а також допоможе відновити сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин, обладнання й навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО.

Крім цього, Столтенберг повідомив, що під час неформальної зустрічі глави МЗС обговорили оновлення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна.

"Це буде значним кроком для створення спільного консультативного форуму з Україною, яка буде рівною за столом перемовин, де обговорюватимуться питання нашої безпеки", - підкреслив він.

Генсек також зауважив, що міністри обговорили прагнення України вступити до НАТО, і вчергове наголосив, що усі члени Альянсу погоджуються, що "двері НАТО залишаються відкритими", а Україна стане його повноправним членом.

"Зараз найголовніше, щоб Україна перемогла як суверенна й незалежна держава. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми повинні переконатися, що коли вона закінчиться, ми матимемо надійні домовленості, щоб гарантувати безпеку Україні в майбутньому та розірвати російське коло агресії", - резюмував Столтенберг.

Крім цього, він відзначив те, що зустріч була можливістю обговорити ключові питання під час підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року. Столтенберг підсумував, що в Осло пройшли "хороші дискусії", і висловив переконання, що країни-члени Альянсу "прийдуть до консенсусу" до Вільнюського саміту.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед неформальною зустріччю глав МЗС Альянсу в Осло заявив, що на сьогодні Україна ближче до вступу в НАТО, ніж була кілька років тому. Альянс робить конкретні кроки, допомагаючи крані перейти від радянської доктрини до стандартів НАТО, у тому числі проводячи навчання українських пілотів на сучасних винищувачах та надаючи військову підтримку.

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