Столтенберг: Україна має спроможності для звільнення окупованих росією територій

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"Сьогодні ми також зосереджені на тому, як ми можемо наблизити Україну до НАТО, де їй місце. НАТО вже надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що зараз українські сили мають необхідні можливості для звільнення більшої кількості окупованих територій. Але нам потрібно зробити більше", - заявив Столтенберг.

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Він розповів, що країни НАТО працюють над багаторічним пакетом підтримки України зі "значним фінансуванням". За словами Генсека, він забезпечить стримування й оборону країни на довгостроковий період, а також допоможе відновити сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин, обладнання й навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО.

Крім цього, Столтенберг повідомив, що під час неформальної зустрічі глави МЗС обговорили оновлення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна.

"Це буде значним кроком для створення спільного консультативного форуму з Україною, яка буде рівною за столом перемовин, де обговорюватимуться питання нашої безпеки", - підкреслив він.

Генсек також зауважив, що міністри обговорили прагнення України вступити до НАТО, і вчергове наголосив, що усі члени Альянсу погоджуються, що "двері НАТО залишаються відкритими", а Україна стане його повноправним членом.

"Зараз найголовніше, щоб Україна перемогла як суверенна й незалежна держава. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми повинні переконатися, що коли вона закінчиться, ми матимемо надійні домовленості, щоб гарантувати безпеку Україні в майбутньому та розірвати російське коло агресії", - резюмував Столтенберг.

Крім цього, він відзначив те, що зустріч була можливістю обговорити ключові питання під час підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року. Столтенберг підсумував, що в Осло пройшли "хороші дискусії", і висловив переконання, що країни-члени Альянсу "прийдуть до консенсусу" до Вільнюського саміту.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед неформальною зустріччю глав МЗС Альянсу в Осло заявив, що на сьогодні Україна ближче до вступу в НАТО, ніж була кілька років тому. Альянс робить конкретні кроки, допомагаючи крані перейти від радянської доктрини до стандартів НАТО, у тому числі проводячи навчання українських пілотів на сучасних винищувачах та надаючи військову підтримку.