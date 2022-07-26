Столтенберг: НАТО предоставит Украине сотни единиц переносных комплексов против беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Североатлантический альянс предоставит Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Kurir, передает УНН.
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"НАТО предоставит комплексный пакет помощи, который будет включать средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противобеспилотных комплексов", - отметил Столтенберг.
Детали
При этом он не уточнил, о каких именно комплексах идет речь.
Столтенберг подчеркнул, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от техники советских времен к современной, которую использует Альянс. Кроме того, есть стремление улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить институты обороны и безопасности Украины.
Он также сказал, что лидеры НАТО договорились на саммите в Мадриде о существенном усилении обороны и системе сдерживания в связи с созданием россией угрозы мировой безопасности.
Речь идет об усилении первой линии обороны Альянса, улучшении боевых групп в восточной части НАТО.
Численность сил быстрого реагирования будет увеличена до более чем 300 тысяч человек.
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