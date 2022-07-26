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Столтенберг: НАТО надасть Україні сотні одиниць переносних комплексів проти безпілотників

Столтенберг: НАТО надасть Україні сотні одиниць переносних комплексів проти безпілотників

Київ • УНН

 • 126959 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Північноатлантичний альянс надасть Україні сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Kurir, передає УНН.

Цитата

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, що включатиме засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів", - зазначив Столтенберг.

Деталі

При цьому, він не уточнив, про які саме комплекси йдеться.

Столтенберг наголосив, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної, яку використовує Альянс. Крім цього, є прагнення покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки України.

Він також сказав, що лідери НАТО домовилися на саміті в Мадриді про суттєве посилення оборони та системи стримування у зв’язку зі створенням росією загрози світовій безпеці.

Йдеться про посилення першої лінії оборони Альянсу, покращення бойових груп у східній частині НАТО.

Чисельність сил швидкого реагування буде збільшено до понад 300 тисяч осіб.

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