Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно

Подольская окружная прокуратура города Киева проводит обыски на территории коммунального предприятия "Плесо", передает УНН со ссылкой на КГГА.

Сегодня, 12 марта, на территории коммунального предприятия "Плесо" Подольская окружная прокуратура города Киева проводит обыски на основании постановления Подольского районного суда от 29 февраля 2024 года - говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, целью проведения обысков является выявление и фиксация сведений, связанных с деятельностью коммунального предприятия, а также отыскание оригиналов документов рабочего документооборота.

"... КП "Плесо" предоставляет все необходимые имеющиеся документы, всесторонне способствует правоохранительным органам в проведении вышеуказанных процессуальных мероприятий и рассчитывает на объективность и беспристрастность следствия", - добавили в КГГА.