Столичные чиновники присвоили почти 15 млн грн на реконструкции парка "Киото"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Чиновники "Киевского центра развития городской среды" КГГА во время реконструкции парка "Киото", который расположен в Деснянском районе Киева, присвоили почти 15 млн грн. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, информирует УНН.
Детали
По данным ГБР, в 2017 году должностные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции киевского парка "Киото". Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн гривен. Победителем стало общество, которое предложило 49,4 млн гривен.
Выяснили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены. Обществу из городского бюджета перечислили 34,1 млн грн. Однако по заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость выполненных строительных работ составляла всего 19,2 млн гривен.
По предварительным данным, действия должностных лиц КП "Киевский центр развития городской среды" нанесли ущерб почти на 15 млн гривен. Полную сумму ущерба еще устанавливают.
15 сентября 2021 года провели обыски в офисах коммунального предприятия, по месту жительства бывших руководителей и должностных лиц Центра, а также по месту жительства руководителей и подрядчиков. Во время обысков изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц КГГА.
После проведения необходимых экспертиз, решат вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении.
Предварительная квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой в особо крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Согласно статье чиновникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.
Напомним
К реконструкции парка "Киото" приобщился ландшафтный архитектор Японии Широ Накане, который разработал проект японского сада и сада камней. Готовый проект парка обещали представить на фестивале Дней Японии в Украине весной 2017 года и согласовать его с киевлянами.