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Столичні посадовці привласнили майже 15 млн грн на реконструкції парку "Кіото"

Столичні посадовці привласнили майже 15 млн грн на реконструкції парку "Кіото"

Київ • УНН

 • 34877 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посадовці "Київського центру розвитку міського середовища" КМДА під час реконструкції парку "Кіото", який розташований у Деснянському районі Києва, привласнили майже 15 млн грн. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує УНН.

Деталі

За даними ДБР, 2017 року службові особи Центру провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції київського парку "Кіото". Очікувана вартість становила 62,1 млн гривень. Переможцем стало товариство, яке запропонувало 49,4 млн гривень.

З'ясували, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендеру вже було виконано. Товариству з міського бюджету перерахували 34,1 млн грн. Однак за висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість виконаних будівельних робіт становила 19,2 млн гривень.

За попередніми даними, дії службових осіб КП "Київський центр розвитку міського середовища" завдали збитків майже на 15 млн гривень. Повну суму збитків ще встановлюють.

15 вересня 2021 року провели обшуки в офісах комунального підприємства, за місцями проживання колишніх керівників та службових осіб Центру, а також за місцями проживання керівників та підрядників. Під час обшуків вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність посадових осіб КМДА.

Після проведення необхідних експертиз, вирішать питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру.

Попередня кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення, розтрачання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєнні організованою групою в особливо великих розмірах (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно зі статтею посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскація майна.

Нагадаємо

До реконструкції парку "Кіото" долучався ландшафтний архітектор Японії Шіро Накане, який розробив проект японського саду та саду каміння. Готовий проект парку обіцяли презентувати на фестивалі Днів Японії в Україні навесні 2017 року та погодити його з киянами.

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