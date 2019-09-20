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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичные власти рассказали, какие мемориальные доски в этом году могут появиться в Киеве

Киев  •  УНН

 • 34137 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Столичные власти издали распоряжение об установлении 4 мемориальных досок в этом году. Об этом УНН сообщили в департаменте общественных коммуникаций КГГА в ответ на информационный запрос.

"В течение января-сентября 2019 года изданы распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) об установлении 4 мемориальных досок", - говорится в ответе.

Так, одно из этих распоряжений предусматривает установление одной мемориальной доски, а именно в честь Игоря Стравинского на фасаде дома на улице Лютеранской, 28/19. Согласно документу, расходы, связанные с изготовлением и установкой этой мемориальной доски, будут профинансированы за счет внебюджетных средств. Мемориальная доска передана в сферу управления Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, которой поручено определить балансодержателя доски.

А еще одним распоряжением предусматривается установление еще трех мемориальных досок, а именно:

- мемориальной доски в честь выдающегося ученого, физиолога растений и радиобиолог, академика Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины Гродзинского Дмитрия Михайловича. Предусмотрено установить ее на фасаде здания Института физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины на ул. Васильковской 31/17.

- мемориальной доски в честь украинского ученого, медика, хирурга Возианова Александра Федоровича. Предусмотрено установить ее на фасаде здания Института урологии Национальной академии медицинских наук Украины на ул. Владимира Винниченко, 9-А.

- мемориальной доски в честь украинского ученого-агронома Генриха Коха. Предусмотрено установить ее на фасаде здания Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии наук Украины на ул. Героев Обороны, 10.

Этим распоряжением также предусмотрено, что затраты на установку и изготовление этих мемориальных досок будет профинансировано за счет внебюджетных средств. Ответственность за содержание и сохранение этих досок несут учреждения, на фасаде которых они будут установлены.

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Кроме того, на сегодня согласовывается в установленном порядке проект распоряжения исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА), которым предусмотрено установление 5 мемориальных досок. А именно:

- мемориальной доски в честь бойца Вооруженных сил Украины, который погиб в зоне проведения АТО на Востоке Украины,  Берегового Сергея Георгиевича. Предусмотрено установить доску на фасаде здания лицея № 144 им. Г.Ващенко на проспекте Валерия Лобановского, 6.

- мемориальной доски в честь выдающегося публициста, издателя и мецената украинской культуры Чикаленко Евгения Харлампиевича на фасаде дома на улице Рейтарской, 35-А.

- мемориальной доски в честь народной артистки Украины, почетного гражданина города Киева, Героя Украины Мирошниченко Евгении Семеновны на фасаде дома на улице Терещенковской, 5.

- мемориальной доски в честь известного украинского общественного деятеля, политолога и юриста Куренного Алексея Викторовича на фасаде здания гимназии "Киево-Могилянской коллегиум" на ул. Теодора Драйзера, 9-А.

- мемориальной доски в честь украинского дипломата и заслуженного юриста Украины Курдельчука Даниила Марковича на фасаде дома на улице Золотоворотской,2-А.

Согласно проекту распоряжения, расходы на изготовление и установку мемориальных досок будет профинансировано за счет внебюджетных средств.

Кроме того, как сообщили УНН в ответ на запрос в департаменте охраны культурного наследия КГГА, до конца 2019 года департамент планирует установить и торжественно открыть мемориальную доску выдающемуся украинскому историку Александру Михайловичу Лазаревскому по адресу ул. Владимирская, 15, где, как отметили в департаменте, было его постоянное место работы.

"По состоянию на сегодня... средства на изготовление и установку мемориальных досок на 2019 год не предусмотрены", - добавили в департаменте.

Напомним, в Киеве улицу Ивана Кудри в Печерском районе переименовали в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна.

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