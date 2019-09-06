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У російському місті з’явиться меморіальна дошка Кім Чен Іру

У російському місті з’явиться меморіальна дошка Кім Чен Іру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У метро російського Новосибірська встановлять пам’ятну дошку колишньому північнокорейському лідеру Кім Чен Іру. Вона з’явиться на станції “Площа Леніна”, яку нині покійний голова Держкомітету КНДР відвідував у 2001 році. Про це повідомляє УНН спираючись на Радіо Свобода “Сибір.Реалії” та ТАСС.

В урочистій церемонії візьмуть участь мер Новосибірська і північнокорейські дипломати, цю інформацію виданню Радіо Свобода “Сибір.Реалії” підтвердили в адміністрації міста.

У червні у російському Владивостоці відкрили пам’ятну дошку на честь візиту лідера КНДР Кім Чен Ина. Табличку встановили навпроти меморіальної дошки, яка з’явилася кілька років тому на честь візиту попереднього північнокорейського лідера, батька Кім Чен Ина — Кім Чен Іра. Він відвідав місто в 2002 році.

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Кім Чен Ір перебував при владі в КНДР з 1994 року до своєї смерті. Кім Чен Ір помер у грудні 2011 року у віці 69 років. Це призвело до успадкування влади в Пхеньяні наймолодшим з трьох його синів — Кім Чен Ином, якому на той час було, як вважають, 26 років. Кім Чен Ин був проголошений спадкоємцем ще в 2009 році.

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Кім Чен Ір свого часу теж перейняв керівництво Північною Кореєю від свого батька, засновника сталіністської соціалістичної держави на півночі Корейського півострова Кім Ір Сена, після його смерті в порядку заздалегідь призначеного наступництва.

Нагадаємо, Кім Чен Іру посмертно присвоєно звання генералісимуса КНДР.

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