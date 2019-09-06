В российском городе появится мемориальная доска Ким Чен Иру

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107275 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111348 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117533 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123598 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150043 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149849 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140634 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192664 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В российском городе появится мемориальная доска Ким Чен Иру

В российском городе появится мемориальная доска Ким Чен Иру

Киев  •  УНН

 • 102579 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В метро российского Новосибирска установят памятную доску бывшему северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Она появится на станции “Площадь Ленина”, которую ныне покойный председатель Госкомитета КНДР посещал в 2001 году. Об этом сообщает УНН опираясь на Радио Свобода “Сибир.Реалии” и ТАСС.

В торжественной церемонии примут участие мэр Новосибирска и северокорейские дипломаты, эту информацию изданию Радио Свобода “Сибир.Реалии” подтвердили в администрации города.

В июне в российском Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Табличку установили напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира. Он посетил город в 2002 году.

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Ким Чен Ир находился при власти в КНДР с 1994 года до своей смерти. Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года в возрасте 69 лет. Это привело к наследованию власти в Пхеньяне самым молодым из трех его сыновей — Ким Чен Ыном, которому в то время было, как полагают, 26 лет. Ким Чен Ын был провозглашен наследником еще в 2009 году.

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Ким Чен Ир в свое время тоже перенял руководство Северной Кореей от своего отца, основателя сталинистской социалистического государства на севере Корейского полуострова Ким Ир Сена, после его смерти в порядке заранее назначенного преемника.

Напомним, Ким Чен Иру посмертно присвоено звание генералиссимуса КНДР.

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