В российском городе появится мемориальная доска Ким Чен Иру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В метро российского Новосибирска установят памятную доску бывшему северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Она появится на станции “Площадь Ленина”, которую ныне покойный председатель Госкомитета КНДР посещал в 2001 году. Об этом сообщает УНН опираясь на Радио Свобода “Сибир.Реалии” и ТАСС.
В торжественной церемонии примут участие мэр Новосибирска и северокорейские дипломаты, эту информацию изданию Радио Свобода “Сибир.Реалии” подтвердили в администрации города.
В июне в российском Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Табличку установили напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира. Он посетил город в 2002 году.
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Ким Чен Ир находился при власти в КНДР с 1994 года до своей смерти. Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года в возрасте 69 лет. Это привело к наследованию власти в Пхеньяне самым молодым из трех его сыновей — Ким Чен Ыном, которому в то время было, как полагают, 26 лет. Ким Чен Ын был провозглашен наследником еще в 2009 году.
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Ким Чен Ир в свое время тоже перенял руководство Северной Кореей от своего отца, основателя сталинистской социалистического государства на севере Корейского полуострова Ким Ир Сена, после его смерти в порядке заранее назначенного преемника.
Напомним, Ким Чен Иру посмертно присвоено звание генералиссимуса КНДР.