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Столична влада розповіла, які меморіальні дошки цього року можуть з'явитися у Києві

Столична влада розповіла, які меморіальні дошки цього року можуть з'явитися у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Столична влада видала розпорядження про встановлення 4 меморіальних дощок у цьому році. Про це УНН повідомили у департаменті суспільних комунікацій КМДА у відповідь на інформаційний запит.

"Протягом січня-вересня 2019 року видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про встановлення 4 меморіальних дощок", - йдеться у відповіді.

Так, одне з цих розпоряджень передбачає встановлення однієї меморіальної дошки, а саме на честь Ігоря Стравінського на фасаді будинку на вулиці Лютеранській, 28/19. Згідно з документом, витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням цієї меморіальної дошки, буде профінансовано за позабюджетні кошти. Меморіальну дошку передано до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, якій доручено визначити балансоутримувача дошки.

А ще одним розпорядженням передбачається встановлення ще трьох меморіальних дощок, а саме:

- меморіальної дошки на честь видатного вченого, фізіолога рослин і радіобіолога, академіка Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Гродзинського Дмитра Михайловича. Передбачено встановити її на фасаді будівлі Інституту фізіології рослин та генетики Національної академії наук України на вул. Васильківській 31/17.

- меморіальної дошки на честь українського вченого, медика, хірурга Возіанова Олександра Федоровича. Передбачено встановити її на фасаді будівлі Інституту урології Національної академії медичних наук України на вул. Володимира Винниченка, 9-а.

- меморіальної дошки на честь українського вченого-агронома Генріха Коха. Передбачено встановити її на фасаді будівлі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії наук України на вул. Героїв Оборони, 10.

Цим розпорядженням також передбачено, що витрати на встановлення та виготовлення цих меморіальних дощок буде профінансовано за позабюджетні кошти. А відповідальність за утримання і збереження цих дощок несуть установи, на фасаді яких вони будуть встановлені.

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Крім того, на сьогодні погоджується в установленому порядку проект розпорядження виконавчого органу Київської міськради (КМДА), яким передбачено встановлення 5 меморіальних дощок. А саме:

- меморіальної дошки на честь бійця Збройних сил України, який загинув в зоні проведення АТО на Сході України, Берегового Сергія Георгійовича. Передбачено встановити дошку на фасаді будівлі ліцею № 144 ім. Г.Ващенка на проспекті Валерія Лобановського, 6.

- меморіальної дошки на честь видатного публіциста, видавця та мецената української культури Чикаленка Євгена Харлампійовича на фасаді будинку на вулиці Рейтарській, 35-а.

- меморіальної дошки на честь народної артистки України, почесного громадянина міста Києва, Героя України Мірошниченко Євгенії Семенівни на фасаді будинку на вулиці Терещенківській, 5.

- меморіальної дошки на честь відомого українського громадського діяча, політолога та юриста Курінного Олексія Вікторовича на фасаді будівлі гімназії "Києво-Могилянський колегіум" на вул. Теодора Драйзера, 9-а.

- меморіальної дошки на честь українського дипломата та заслуженого юриста України Курдельчука Данила Марковича на фасаді будинку на вулиці Золотоворітській, 2-а.

Згідно з проектом розпорядження, витрати на виготовлення та встановлення меморіальних дощок буде профінансовано за позабюджетні кошти.

Крім того, як повідомили УНН у відповідь на запит у департаменті охорони культурної спадщини КМДА, до кінця 2019 року департамент планує встановити та урочисто відкрити меморіальну дошку видатному українському історику Олександру Михайловичу Лазаревському за адресою вул. Володимирська, 15, де, як зазначили у департаменті, було його постійне місце роботи.

"Станом на сьогодні... кошти на виготовлення і встановлення меморіальних дощок на 2019 рік не передбачені", - додали у департаменті.

Нагадаємо, у Києві вулицю Івана Кудрі в Печерському районі перейменували на честь американського сенатора та друга України Джона Маккейна.

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