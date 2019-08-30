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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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6 марта, 17:12 • 125487 просмотра

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6 марта, 17:07 • 116876 просмотра

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Столичные власти оценили готовность к отопительному сезону в Киеве

Столичные власти оценили готовность к отопительному сезону в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14061 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" на 90% подготовило хозяйство до старта отопительного сезона в столице. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время пресс-конференции, сообщает УНН.

"Город Киев завершает подготовку к отопительному сезону 2019-2020. Предприятие" Киевтеплоэнерго "на 90% подготовило оборудования к пуску тепла", - заявил Пантелеев.

"Отопительный сезон придет или в середине октября, возможно позже или раньше. От этого будет зависеть объем, но мы заменим более 100 километров сетей", - добавил он.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что есть финансовые причины, которые затрудняют подготовку к отопительному сезону.

"За электроэнергию, которую предприятие произвело в июне, государственное предприятие "Энергорынок" не рассчиталось. В размере 250 млн гривен. Мы понимаем, шо это проблема национального масштаба, поскольку задолженность по выработке электроэнергии за июнь месяц по стране почти 11 млрд гривен, и расчеты не происходят. Это создает дополнительные препятствия в подготовке к зиме, которых могло бы просто не быть", - сообщил Пантелеев.

В планах КГГА - на 7% уменьшить потери в тепловых сетях при транспортировке за три года. Сегодня "Киевтеплоэнерго" уже уменьшило потери на два процента. Пантелеев отметил, что это будет влиять на тариф. На вопрос журналистов по поводу тарифа этого года Петр Пантилеев ответил так: "Оснований для повышения тарифов нет".

Ранее УНН писал, что отопительный сезон в Кривом Роге находится под угрозой срыва.

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