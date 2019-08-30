Столична влада оцінила готовність до опалювального сезону у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" на 90% підготувало господарство до старту опалювального сезону у столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час пресконференції, повідомляє УНН.
"Місто Київ завершує підготовку до опалювального сезону 2019-2020. Підприємство "Київтеплоенерго" на 90% підготувало устаткування до пуску тепла", - заявив Пантелеєв.
"Опалювальний сезон прийде чи в середині жовтня, чи можливо пізніше, чи раніше. Від того буде залежати обсяг, але ми замінимо більш ніж 100 кілометрів мереж", - додав він.
Заступник голови КМДА також зазначив, що є фінансові причини, які ускладнюють підготовку до опалювального сезону.
"За електроенергію, яку підприємство виробило в червні місяці, державне підприємство "Енергоринок" не розрахувалося. В обсязі 250 мільйонів гривень. Ми розуміємо, шо це проблема національного масштабу, оскільки заборгованість по виробленню електроенергії за червень місяць по державі майже 11 мільярдів гривень, і розрахунки не відбуваються. Це створює додаткові перепони у підготовці до зими, яких могло б просто не бути", - повідомив Пантелеєв.
У планах КМДА - на 7% зменшити втрати в теплових мережах під час транспортування за три роки. Сьогодні "Київтеплоенерго" вже зменшило втрати на два відсотки. Пантелеєв зазначив, що це буде впливати на тариф. На запитання журналістів з приводу тарифу цього року Петро Пантилеєв відповів так: "Підстав для підвищення тарифів немає".
Раніше УНН писав, що опалювальний сезон у Кривому Розі перебуває під загрозою зриву.