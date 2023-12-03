Столб дыма поднялся до трех километров: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи

В Индонезии на острове Суматра началось извержение вулкана Марапи. Он выбросил столб дыма на высоту трех километров. Об этом сообщает Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB), передает УНН.

Детали

Вулкан высотой 2891 метр начал извергаться в 14.54 по местному времени. Специалисты зафиксировали извержение Марапи с максимальной амплитудой 30 мм и продолжительностью 4 минуты 41 секунду.

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Известно, что вулканический пепельный шлейф с высокой интенсивностью распространился по близлежащим районам. На снимках и видео от BNPB видны автомобили и дороги, покрытые пеплом.

Дополнение

Местные власти запретили жителям и туристам совершать какие-либо действия в радиусе 3 километров от кратера, а также установили второй уровень тревоги для этого вулкана.

Согласно данным вулканологического агентства, Индонезия расположена на "Огненном кольце" Тихого океана и имеет 127 активных вулканов.

Напомним

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия в пятницу выбросил фонтан лавы и дым, аэропорт Катании работает в обычном режиме.