Степанов рассказал, как будет работать система по трансплантологии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине будет создана единая государственная система по трансплантологии, в которой будет создан специальный реестр, куда будут вноситься данные людей, которым необходима трансплантация органов. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Важно поддерживать коммуникацию и рассказывать о тех мифы, которые существуют по трансплантации. Например, миф о черной трансплантации, что будет создан реестр, в котором будут все доноры, и если какому-то богачу понадобится делать пересадку, то что-то произойдет с донором, которого будут спасать, и эти органы сразу будут взяты. Это я обобщил информацию, которую пишут в интернете. Это миф, такого невозможно сделать. Мы создаем единую государственную систему по вопросам трансплантации. В этой системе будет соответствующий реестр реципиентов, то есть людей, которым нужна трансплантация, которые после внесения в этот реестр будут проходить соответствующие обследования раз в два-три месяца у соответствующих врачей, чтобы видеть их состояние и возможность проведения трансплантации", - отметил он.
Кроме того, по его словам, люди, которые при жизни захотят стать донорами после смерти, то они смогут заполнить необходимые документы.
"Они будут писать заявление, это так, если проще говорить, и они будут внесены в соответствующий реестр, который будет защищен, в котором будет все понятно. В случае гибели человека и констатации у него смерти мозга обязательно надо будет независимо от желания человека при жизни взять у родственников соответствующее согласие на трансплантацию, так построена система. Затем надо делать обследование, подходит ли тот или иной орган реципиенту, это сложный процесс, поэтому его невозможно сделать в подвале или поле. Это миф", - добавил Степанов.
Напомним, Украина ежегодно нуждается проведения 5000 трансплантаций.
Как сообщалось, Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации.