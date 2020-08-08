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Степанов розповів, як працюватиме система з питань трансплантології

Степанов розповів, як працюватиме система з питань трансплантології

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні буде створена єдина державна система з питань трансплантології, в якій буде створений спеціальний реєстр, куди вноситимуться дані людей, яким необхідна трансплантація органів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Важливо підтримувати комунікацію та розповідати про ті міфи, які існують щодо трансплантації. Наприклад, міф щодо чорної трансплантації, що буде створений реєстр, в якому будуть всі донори, і якщо якомусь багатію знадобиться робити пересадку, щось станеться з донором, якого не будуть рятувати, і ці органи одразу будуть забрані. Це я узагальнив інформацію, яку пишуть в інтернеті. Це міф, такого неможливо зробити. Ми створюємо єдину державну систему з питань трансплантації. В цій системі буде відповідний реєстр реципієнтів, тобто людей, яким потрібна трансплантація, які після внесення в цей реєстр будуть проходити відповідні обстеження раз на два-три місяці у відповідних лікарів, щоб бачити їх стан і можливість проведення трансплантації”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, люди, які при житті захочуть стати донорами після смерті, то вони зможуть заповнити необхідні документи.

“Вони будуть писати заяву, це так, якщо простіше говорити, і вони будуть внесені у відповідний реєстр, який буде захищений у якому буде все зрозуміло. У разі загибелі людини і констатування в неї смерті мозку обов’язково треба буде незалежно від бажання людини при житті взяти у родичів відповідну згоду на трансплантацію, так побудована система. Потім треба робити обстеження, що той чи інший орган підходить реципієнту, це складний процес, тому його неможливо зробити у підвалі чи полі. Це міф”, — додав Степанов.

Нагадаємо, Україна кожного року потребує проведення 5 тисяч трансплантацій.

Як повідомлялося, Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації.

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