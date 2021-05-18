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Степанов о причинах конфликта с премьером: когда речь шла о деньгах на медицину, я был бескомпромиссный

Киев • УНН

 • 31767 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" рассказал о том, был ли у него конфликт с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и каковы его возможные причины, сообщает УНН.

Степанов о причинах конфликта с премьером: когда речь шла о деньгах на медицину, я был бескомпромиссный

Цитата:

"Денис Анатольевич (Шмыгаль - ред.) не скрывает, что именно он был человеком, который считает, что я должен был быть уволен, снят с этой должности. (...) Да, я не раз был, наверное, достаточно эмоциональный на каких-то наших совещаниях. Я достаточно воспитанный человек, но когда речь шла о деньгах на медицину, то я был бескомпромиссный. Выбивание этих денег - по-другому не скажешь - это почему-то было воспринято, как формирование собственного политического имиджа", - рассказал Степанов.

Детали

Глава Минздрава отметил, что с первого дня своего вступления в должность начал озвучивать то, что медицина катастрофически недофинансирована.

"Когда я увидел объем надвигающейся катастрофы, посмотрел на цифры, то первое, что я начал делать - это латать дыры. А ведь все уже забыли, что было год назад: кроме страха перед COVID-19, с другой - выходят записанные видео врачей "скорой помощи" о проблемах то из Запорожья, то из Львова, психиатрических больниц, тубдиспансеров и так далее", - отметил Степанов.

Что было до этого

Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании во вторник поддержала увольнение Максима Степанова с должности Министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата Украины.

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Сам министр, комментируя это, сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Отметим также, что накануне Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В защиту Степанова на его должности выступили также ведущие врачи Украины.

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