Степанов про причини конфлікту з прем'єром: коли йшлося про гроші на медицину, я був безкомпромісний

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21533 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 71350 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 155467 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 189791 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 170421 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 164799 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113245 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88815 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 221002 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89749 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 45312 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 58008 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 67075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 83834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 22908 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 188462 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 221010 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 311505 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 475316 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 458424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24196 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44022 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48670 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48517 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48921 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Степанов про причини конфлікту з прем'єром: коли йшлося про гроші на медицину, я був безкомпромісний

Київ • УНН

 • 31767 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Хард з Влащенко" розповів про те, чи був у нього конфлікт з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і які його можливі причини, повідомляє УНН.

Степанов про причини конфлікту з прем'єром: коли йшлося про гроші на медицину, я був безкомпромісний

Цитата:

"Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був людиною, яка вважає, що я повинен був бути звільнений, знятий з цієї посади. (...) Так, я не раз був, напевно, досить емоційний на якихось наших нарадах. Я досить вихована людина, але коли йшлося про гроші на медицину, то тут я був безкомпромісний. Вибивання цих грошей - по-іншому не скажеш - це чомусь було сприйнято, як формування власного політичного іміджу", - розповів Степанов.

Деталі

Глава МОЗ зазначив, що з першого дня свого приходу на посаду почав озвучувати те, що медицина катастрофічно недофінансована.

"Коли я побачив обсяг катастрофи, яка насувається, подивився на цифри, то перше, що я почав робити - це латати дірки. А адже всі вже забули, що було рік тому: крім страху перед COVID-19, з іншого боку - виходять записані відео лікарів "швидкої допомоги" про проблеми то з Запоріжжя, то зі Львова, психіатричних лікарень, тубдиспансерів і так далі", - зазначив Степанов.

Що було до цього

Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок підтримала звільнення Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров'я України. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутата України. 

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що в парламент надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Сам міністр, коментуючи це, повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, так як несе відповідальність перед людьми. 

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. 

Відзначимо також, що напередодні Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. 

На захист Степанова на його посаді виступили також провідні лікарі України

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94