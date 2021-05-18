Степанов про причини конфлікту з прем'єром: коли йшлося про гроші на медицину, я був безкомпромісний

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"Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був людиною, яка вважає, що я повинен був бути звільнений, знятий з цієї посади. (...) Так, я не раз був, напевно, досить емоційний на якихось наших нарадах. Я досить вихована людина, але коли йшлося про гроші на медицину, то тут я був безкомпромісний. Вибивання цих грошей - по-іншому не скажеш - це чомусь було сприйнято, як формування власного політичного іміджу", - розповів Степанов.

Деталі

Глава МОЗ зазначив, що з першого дня свого приходу на посаду почав озвучувати те, що медицина катастрофічно недофінансована.

"Коли я побачив обсяг катастрофи, яка насувається, подивився на цифри, то перше, що я почав робити - це латати дірки. А адже всі вже забули, що було рік тому: крім страху перед COVID-19, з іншого боку - виходять записані відео лікарів "швидкої допомоги" про проблеми то з Запоріжжя, то зі Львова, психіатричних лікарень, тубдиспансерів і так далі", - зазначив Степанов.

Що було до цього

Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок підтримала звільнення Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров'я України. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутата України.

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що в парламент надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Сам міністр, коментуючи це, повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, так як несе відповідальність перед людьми.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Відзначимо також, що напередодні Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

На захист Степанова на його посаді виступили також провідні лікарі України.