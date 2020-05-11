Степанов приехал в Полтаву с инспекцией медучреждений

"Я сегодня нахожусь с рабочим визитом в Полтаве. Посещу сегодня областную клиническую больницу. Посещу станцию экстренной медицины и медицины катастроф, а также Хорольскую центральную районную больницу. Я уверен, что для того, чтобы делать качественные изменения в медицине, нужно посещать регионы, нужно видеть собственными глазами, что у нас происходит, в каком состоянии находятся наши больницы. Нужно общаться с нашими врачами", - сказал Степанов.

Он отметил, что выбрал для поездки именно Полтаву, поскольку с 1 апреля 2019 года Полтавская область участвовала в пилотном проекте, который имел целью осуществить комфортный переход при реформировании медицины второго и третьего звена.

"И такое чудо случилось, что если посмотреть, в каком именно пилоте работала Полтавская область, с одной стороны, а с другой стороны посмотреть на то, что было внедрено у нас с 1 апреля - совсем другие вещи", - рассказал министр.

По его словам, Полтавская область работала по пилотному проекту, когда был введен принцип оплаты за медицинскую услугу. "Медицинскую услугу, когда платили именно за конкретный пролеченный случай, именно за сложность этого случая. То есть, были введены определенные коэффициенты", - рассказал Степанов.

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Он отметил, что это полностью отличается от того эксперимента, который ввели в целом в Украине, и который может привести к "очень страшным последствиям" - к закрытию больниц и увольнению медработников.

"Поэтому я хочу в Полтаве, кроме того, чтобы осмотреть больницу, пообщаться с врачами, пообщаться еще с людьми, которые в прошлом году работали еще в этом эксперименте. Чтобы они поделились своим опытом для того, чтобы вводить уже те качественные изменения, которые произошли в медицине Полтавской области, именно в целом по всей Украине", - добавил Степанов.

Напомним, эксперт отметил, что впервые Минздрав нормально общается с украинцами по вопросу медицинской реформы.



