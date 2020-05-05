Степанов про другий етап медреформи: принцип фінансування лікарень змінять

"Наша команда працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб не було масового звільнення медиків та закриття лікарень. Це не означає, що збираємося згортати реформу, навпаки її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущенні під час планування помилки", - сказав Степанов.

"До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування: МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж у 2019 році, головним закупівельником залишається Національна служба охорони здоров’я України. Тобто, все фінансування буде йти виключно через Національну службу здоров’я України", - розповів голова МОЗ.

За його словами, з 1 червня за державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися такі пакети, як первинна медична допомога, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах та чотири пакети для лікування COVID-19.

"Але фінансування по цих тарифах буде... покривати всі витрати, які потрібні для лікування тієї чи іншої хвороби... Для того, аби підвищити заробітні плати... медикам потрібно додатково виділити 11 млрд грн. Ми будемо звертатися до уряду, а потім до Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету", - сказав Степанов.

Також Степанов розповів, що дефіцит спостерігається у 984 лікарнях із 1747, які уклали договір з Національною службою здоров’я України.

"Тобто, більша половина наших лікарень в 2020 році отримує фінансування менше, ніж це було у 2019 році. Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення..." - додав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав невідкладно запропонувати шляхи вирішення недоліків медичної реформи.



