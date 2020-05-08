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Вперше МОЗ нормально спілкується з українцями з питання медичної реформи - експерт

Київ • УНН

 • 11086 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я вперше почало вибудовувати нормальну комунікацію з українцями з питання медичної реформи. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Олексій Якубін, передає УНН.

Вперше МОЗ нормально спілкується з українцями з питання медичної реформи - експерт

"Щодо медреформи потрібно відзначити два важливих позитивних моменти. Перший: що від реформи в тому вигляді, в якому нам її представляли раніше (привіт Супрун і ко), вирішили відмовитися. Другий позитив: МОЗ вперше почав вибудовувати нормальну комунікацію з українцями з цього питання. Новий курс Степанова зрозумілий і, судячи з реакцій серед лікарів, його цілком схвалюють в експертному середовищі", - заявив політолог.

Він також зазначив, що вся нинішня комунікація Міністерства з суспільством говорить про те, що глава МОЗ Максим Степанов хоче працювати відкрито.

"У період карантину МОЗ взагалі став головним ньюзмейкером країни і зміг забезпечити нормальне інформування людей про перебіг епідемії. У результаті, вдалося уникнути паніки, яка гарантовано обернулася б катастрофою для країни, і великим сплеском захворювання", - вважає Якубін.

За його словами, в результаті постійного інформування суспільства з боку Міністерства про ситуацію з поширенням COVID-19 і методах обережності, вдалося уникнути повальної епідемії.

"Подіяли вмовляння МОЗ "залишатися вдома". У підсумку, ми очікуємо лібералізацію карантину вже 11 травня. А в цей час, нагадаю, в деяких сусідніх країнах епідемія день у день тільки посилюється. Якщо ж Степанову і його команді вдасться продовжувати таку ж комунікацію по медичній реформі, то можливо ми пройдемо цей етап без великих інформаційних потрясінь, медіа-бомб і маніпуляцій", - підсумував Олексій Якубін.

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