Впервые Минздрав нормально общается с украинцами по вопросу медицинской реформы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство охраны здоровья впервые начало выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по вопросу медицинской реформы. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Алексей Якубин, передает УНН.
“По медреформе нужно отметить два важных позитивных момента. Первый: что от реформы в том виде, в котором нам ее представляли раньше (привет Супрун и ко), решили отказаться. Второй позитив: МОЗ впервые начал выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по этому вопросу. Новый курс Степанова понятен и, судя по реакциям среди врачей, его вполне одобряют в экспертной среде”, - заявил политолог.
Он также отметил, что вся нынешняя коммуникация Министерства с обществом говорит о том, что глава МОЗ Максим Степанов хочет работать открыто.
“В период карантина МОЗ вообще стал главным ньюзмейкером страны и смог обеспечить нормальное информирование людей о ходе эпидемии. В результате, удалось избежать паники, которая гарантированно обернулась бы катастрофой для страны, и большого всплеска заболевания”, - считает Якубин.
По его словам, в результате постоянного информирования общества со стороны Министерства о ситуации с распространением COVID-19 и методах предосторожности, удалось избежать повальной эпидемии.
“Подействовали уговоры МОЗ “оставаться дома”. В итоге, мы ожидаем либерализацию карантина уже 11 мая. А в это время, напомню, в некоторых соседних странах эпидемия изо дня в день только усиливается. Если же Степанову и его команде удастся продолжать такую же коммуникацию по медицинской реформе, то возможно мы пройдем этот этап без больших информационных потрясений, медиа-бомб и манипуляций”, - подытожил Алексей Якубин.