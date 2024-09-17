Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в разговоре с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом накануне подняла вопрос об инициативе создания «гуманитарного щита», пояса безопасности над западными регионами Украины, сообщили в Минюсте на сайте правительства, пишет УНН.

Детали

Стефанишина 16 сентября посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где и встретилась со Столтенбергом.

Стороны обсудили состояние реализации решений по поддержке Украины, которые были приняты на Вашингтонском саммите НАТО. Ольга Стефанишина подчеркнула критическую важность усиления системы противовоздушной обороны Украины и предоставления дополнительных систем ПВО, а также в этой связи подняла вопрос об инициативе создания «гуманитарного щита», пояса безопасности над западными регионами Украины - отметили в Минюсте.

Вице-премьер-министр, как сообщается, также подчеркнула необходимость ускорения запуска инициативы NSATU, что станет эффективным инструментом координации предоставления Украине помощи в сфере безопасности.

«Отдельно была отмечена важность мониторинга и координации финансовых взносов в поддержку Украины в рамках выполнения обязательства союзников по предоставлению Украине в 2025 году помощи в размере 40 млрд евро», - говорится в сообщении.

Кроме того, как указано, Стефанишина встретилась с и.о. заместителя Генерального секретаря НАТО Борисом Руге, стороны обсудили имплементацию Украиной реформ в секторе безопасности и обороны, направленных на обеспечение совместимости украинских Вооруженных сил с силами Альянса.

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