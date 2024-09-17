Стефанішина обговорила з Генсеком НАТО пояс безпеки над західними регіонами України
Київ • УНН
Віце-прем'єр України Ольга Стефанішина зустрілася з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили створення поясу безпеки над західними регіонами України та посилення протиповітряної оборони.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина у розмові з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні порушила питання щодо ініціативи створення "гуманітарного щита", поясу безпеки над західними регіонами України, повідомили у Мін'юсті на сайті уряду, пише УНН.
Деталі
Стефанішина 16 вересня відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де і зустрілась зі Столтенбергом.
Сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО. Ольга Стефанішина підкреслила критичну важливість посилення системи протиповітряної оборони України і надання додаткових систем ППО, а також у цьому зв’язку порушила питання щодо ініціативи створення "гуманітарного щита", поясу безпеки над західними регіонами України
Віце-прем’єр-міністр, як повідомляється, також наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.
"Окремо було відзначено важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в рамках виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як вказано, Стефанішина зустрілася із в.о. заступника Генерального секретаря НАТО Борісом Руге, сторони обговорили імплементацію Україною реформ у секторі безпеки та оборони, спрямованих на забезпечення взаємосумісності українських Збройних сил із силами Альянсу.
Двостороння сесія Україна-ЄС у Брюсселі: Стефанішина розкрила деталі перемовин16.09.24, 21:24 • 21167 переглядiв