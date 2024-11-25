Стефанишина о предстоящем заседании Украина-НАТО: будем говорить об усилении ПВО, оснащении бригад

Киев во время завтрашнего заседания в формате Украина-НАТО из-за применения рф новой баллистической ракеты для удара по Днепру планирует обсудить усиление возможностей ПВО, оснащение украинских бригад и мобилизацию финансовой поддержки. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в разговоре с журналистами, передает УНН.

"Мы уже точно знаем, что ожидать от НАТО. Это традиционное беспокойство, но для нас площадка Украина-НАТО - это площадка, позволяющая оперативно информировать союзников и получать оперативную информацию и их оценки ситуаций, что позволяет формировать комплексную картину. Речь идет, в целом, о ракетных обстрелах. Мы будем говорить о потребности в усилении возможностей ПВО, мы будем говорить об оснащении украинских бригад и будем говорить о мобилизации финансовой поддержки на уровне не менее 40 млрд в год, которая была гарантирована Украине на саммите НАТО в Вашингтоне", - сказала Сетфанишина.

Напомним

Украина инициировала заседание в формате Украина-НАТО из-за применения рф новой баллистической ракеты для удара по Днепру. Заседание должно состояться в следующий вторник, 26 ноября. Главными темами встречи будет усиление украинской ПВО, ограничение российских возможностей.