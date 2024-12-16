Стефанчук отреагировал на заявления Бойко о "радикалах": напомнил, что путин виноват в насилии в Украине
Киев • УНН
Спикер ВР Стефанчук раскритиковал заявление Юрия Бойко о «радикалах», которые переименовывают города и запрещают ходить в церковь. Стефанчук напомнил об уничтоженных россиянами храмах и отметил ответственность Путина.
Спикер Верховной Рады Стефанчук прокомментировал заявление главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники и запрещают им ходить в желаемую церковь. Стефанчук указал, что на самом деле за насилие в Украине ответственен именно российский диктатор владимир путин, сообщает УНН.
Нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не вспоминая об уничтоженных рашистами более 500 храмов разных конфессий. Нельзя говорить о надругательстве над памятниками, не упоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке. Ну и вообще, нельзя говорить о любом насилии над людьми, не упоминая путина - единственного, кто виноват во всем этом
Контекст
Юрий Бойко заявил о "радикалах", которые запрещают людям разговаривать на родном языке, и ходить в ту же церковь, проведя параллель с событиями в Соединенных Штатах, в которых был инцидент со сносом памятников Христофору Колумбу.
"Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", - заявил депутат.
Центр противодействия дезинформации и Офис президента раскритиковали его позицию.
Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк сообщила о возможном рассмотрении заявлений Юрия Бойко на согласительном совете.