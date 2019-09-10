Стало известно распределение должностей в будущей Еврокомиссии

Так, сообщается, что двумя исполнительными заместителями фон дер Ляен станут представители Нидерландов Франс Тиммерманс и Дании Маргрете Вестагер: Тиммерманс будет отвечать за "Европейское зеленое соглашение", Вестагер - за "Европу, готовую к цифровой эре".

Кроме того, Вестагер сохранит свою должность еврокомиссара по вопросам конкуренции.

Фон дер Ляен решила создать новую должность еврокомиссара по международному партнерству. Ее займет Ютта Урпилаинен из Финляндии. Эта должность будет ключевой для соседних с ЕС стран, отметила будущая глава Еврокомиссии.

"Критически важно, чтобы мы инвестировали в наших соседей", - добавила она.

Профильным для Украины является еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению. Этот портфель фон дер Ляен решила отдать венгру Лашло Трочани.

Большое значение для Украины имеет энергетический портфель в Еврокомиссии. Его получит эстонка Кадри Симсон. Сейчас эта сфера распределена между вице-президентом Еврокомиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем и еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Ариас Каньете.

Еще одним ключевым для Украины собеседником является вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который отвечает за вопросы евро и финансов - в его ведении находится вопрос финансовой помощи Украине. Домбровскис станет третьим исполнительным заместителем фон дер Ляен по вопросам экономики. В то же время он будет еврокомиссаром по финансовым услугам.

Не менее важным является и Верховный комиссар по вопросам внешней политики и безопасности. Ранее было решено, что им станет Хосеп Боррель.

В то же время, отметили в издании, представленный фон дер Ляен состав может претерпеть изменения, ведь каждый кандидат в еврокомиссары должен пройти слушания в Европарламенте. Если среди евродепутатов будет звучать много критики, то правительство, которое предложило эту кандидатуру, обычно находит замену. После этого весь состав новой ЕК должен утвердить Европарламентом.

Голосование запланировано на 23 октября. В случае положительного волеизъявления новая Еврокомиссия приступит к работе 1 ноября.

Как сообщал УНН, в новой Европейской Комиссии почти половина кресел отойдет женщинам.