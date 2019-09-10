Став відомим розподіл посад у майбутній Єврокомісії

Так, повідомляється, що двома виконавчими заступниками фон дер Ляєн стануть представники Нідерландів Франс Тіммерманс і Данії Маргрете Вестагер: Тіммерманс відповідатиме за "Європейську зелену угоду", Вестагер - за "Європу, готову до цифрової ери".

Крім того, Вестагер збереже свою посаду єврокомісарки з питань конкуренції.

Фон дер Ляєн вирішила створити нову посаду єврокомісара з міжнародного партнерства. Її займе Ютта Урпілаінен з Фінляндії. Ця посада буде ключовою для сусідніх з ЄС країн, зазначила майбутня голова Єврокомісії.

"Критично важливо, щоб ми інвестували у наших сусідів", - додала вона.

Профільним для України є єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення. Цей портфель фон дер Ляєн вирішила віддати угорцю Лашло Трочани.

Вагоме значення для України має енергетичний портфель у Єврокомісії. Його отримає естонка Кадрі Сімсон. Нині ця сфера розподілена між віце-президентом Єврокомісії з енергетичного союзу Марошем Шефчовичем та єврокомісаром з питань клімату та енергетики Мігелем Аріасом Каньєте.

Ще одним ключовим для України співрозмовником є віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який відповідає за питання євро та фінансів - в його віданні перебуває питання фінансової допомоги Україні. Домбровскіс стане третім виконавчим заступником фон дер Ляєн з питань економіки. Водночас він буде єврокомісаром з фінансових послуг.

Не менш важливим є і Верховний комісар з питань зовнішньої та безпекової політики. Раніше було вирішено, що ним стане Жозеп Боррель.

Водночас, зауважили у виданні, представлений фон дер Ляєн склад може зазнати змін, адже кожен кандидат у єврокомісари має пройти слухання у Європарламенті. Якщо серед євродепутатів лунатиме багато критики, то уряд, який запропонував цю кандидатуру, зазвичай знаходить заміну. Після цього весь склад нової ЄК повинен затвердити Європарламент.

Голосування заплановане на 23 жовтня. В разі позитивного волевиявлення нова Єврокомісія заступить до роботи 1 листопада.

Як повідомляв УНН, у новій Європейській Комісії майже половина крісел відійде жінкам.