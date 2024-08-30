Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о состоянии готовности школ региона к образовательному процессу, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что 650 школ области (более 90%) будут работать в очном и смешанном форматах

Что касается садиков, то 573 заведения имеют укрытие и готовы предоставить услуги в очном формате.

Это на 100 заведений больше, чем в прошлом году. Еще часть находится в процессе подготовки безопасных условий пребывания детей - пишет Кипер

Дистанционное обучение будут предоставлять 102 детских сада и 52 школы.

Новый учебный год начнется для 241 тысячи учеников, из них 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.

К образовательному процессу в этом году присоединятся более 18 тысяч первоклассников.

Еще около 26 тысяч детей, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь доступ к украинскому образованию.

Одесская областная государственная администрация принимает все необходимые меры для организации бесплатной и безопасной перевозки детей в школы и в обратном направлении. В этом году планируется закупить еще 26 школьных автобусов, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями - пишет он.

Кипер добавил, что в этом году Одесская область получила более 500 млн. грн дополнительных средств от правительства на обустройство укрытий.