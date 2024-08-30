Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах
Киев • УНН
Олег Кипер сообщил о готовности 650 школ и 573 садов Одесской области к очному обучению. Область получила 500 млн грн на обустройство укрытий, планируется закупить 26 школьных автобусов.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о состоянии готовности школ региона к образовательному процессу, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что 650 школ области (более 90%) будут работать в очном и смешанном форматах
Что касается садиков, то 573 заведения имеют укрытие и готовы предоставить услуги в очном формате.
Это на 100 заведений больше, чем в прошлом году. Еще часть находится в процессе подготовки безопасных условий пребывания детей
Дистанционное обучение будут предоставлять 102 детских сада и 52 школы.
Новый учебный год начнется для 241 тысячи учеников, из них 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.
К образовательному процессу в этом году присоединятся более 18 тысяч первоклассников.
Еще около 26 тысяч детей, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь доступ к украинскому образованию.
Одесская областная государственная администрация принимает все необходимые меры для организации бесплатной и безопасной перевозки детей в школы и в обратном направлении. В этом году планируется закупить еще 26 школьных автобусов, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями
Кипер добавил, что в этом году Одесская область получила более 500 млн. грн дополнительных средств от правительства на обустройство укрытий.
Благодаря такой масштабной финансовой поддержке Дачненский лицей №2, Черноморский лицей №3, Беляевский лицей №3, Исаевский профессиональный аграрный лицей и Кодымское отделение Северного профессионального колледжа смогут построить современные укрытия и осуществлять образовательный процесс очно. Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству, профильному министерству, а также международным благотворительным организациям за ощутимую поддержку Одесской области!