Старт освітнього процесу на Одещині: понад 90% шкіл області працюватимуть в очному та змішаному форматах
Київ • УНН
Олег Кіпер повідомив про готовність 650 шкіл та 573 садочків Одещини до очного навчання. Область отримала 500 млн грн на облаштування укриттів, планується закупити 26 шкільних автобусів.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про стан готовності шкіл регіону до освітнього процесу, передає УНН.
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Він уточнив, що 650 шкіл області (понад 90%) будуть працювати в очному та змішаному форматах
Щодо садочків, то 573 заклади мають укриття і готові надавити послуги в очному форматі.
Це на 100 закладів більше, ніж минулого року. Ще частина перебуває в процесі підготовки безпечних умов перебування дітей
Дистанційне навчання надаватимуть 102 дитячі садочки та 52 школи.
Новий навчальний рік розпочнеться для 241 тисячі учнів, з них 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
До освітнього процесу цього року долучаться понад 18 тисяч першокласників.
Ще близько 26 тисяч дітей, які наразі перебувають за кордоном, матимуть доступ до української освіти.
Одеська обласна державна адміністрація вживає всіх необхідних заходів для організації безоплатного та безпечного перевезення дітей до шкіл та у зворотному напрямку. Цього року планується закупити ще 26 шкільних автобусів, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами
Кіпер додав, що цього року Одещина отримала понад 500 млн. грн додаткових коштів від уряду на облаштування укриттів.
Завдяки такій масштабній фінансовій підтримці Дачненський ліцей №2, Чорноморський ліцей№3, Біляївський ліцей №3, Ісаєвський професійний аграрний ліцей та Кодимське відділення Північного професійного коледжу матимуть змогу побудувати найсучасніші укриття та здійснювати освітній процес очно. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському, уряду, профільному міністерству, а також міжнародним благодійним організаціям за відчутну підтримку Одещини!