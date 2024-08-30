Старт освітнього процесу на Одещині: понад 90% шкіл області працюватимуть в очному та змішаному форматах

ukenru
06:19 • 31020 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 79438 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134352 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 181783 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140312 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126354 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122837 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 158957 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76576 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84786 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 69850 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 62733 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 61005 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 61261 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 57437 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 34895 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 181772 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 158950 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193201 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4269 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14985 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40451 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39470 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 41268 перегляди
Актуальне
Старт освітнього процесу на Одещині: понад 90% шкіл області працюватимуть в очному та змішаному форматах

Старт освітнього процесу на Одещині: понад 90% шкіл області працюватимуть в очному та змішаному форматах

Київ • УНН

 • 22013 перегляди

Олег Кіпер повідомив про готовність 650 шкіл та 573 садочків Одещини до очного навчання. Область отримала 500 млн грн на облаштування укриттів, планується закупити 26 шкільних автобусів.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про стан готовності шкіл регіону до освітнього процесу, передає УНН.

Деталі

Він уточнив, що 650 шкіл області (понад 90%) будуть працювати в очному та змішаному форматах

Щодо садочків, то 573 заклади мають укриття і готові надавити послуги в очному форматі.

Це на 100 закладів більше, ніж минулого року. Ще частина перебуває в процесі підготовки безпечних умов перебування дітей

- пише Кіпер

Дистанційне навчання надаватимуть 102 дитячі садочки та 52 школи.

Новий навчальний рік розпочнеться для 241 тисячі учнів, з них 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

До освітнього процесу цього року долучаться понад 18 тисяч першокласників.

Ще близько 26 тисяч дітей, які наразі перебувають за кордоном, матимуть доступ до української освіти.

Одеська обласна державна адміністрація вживає всіх необхідних заходів для організації безоплатного та безпечного перевезення дітей до шкіл та у зворотному напрямку. Цього року планується закупити ще 26 шкільних автобусів, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами

- пише він.

Кіпер додав, що цього року Одещина отримала понад 500 млн. грн додаткових коштів від уряду на облаштування укриттів.

Завдяки такій масштабній фінансовій підтримці Дачненський ліцей №2, Чорноморський ліцей№3, Біляївський ліцей №3, Ісаєвський професійний аграрний ліцей та Кодимське відділення Північного професійного коледжу матимуть змогу побудувати найсучасніші укриття та здійснювати освітній процес очно. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському, уряду, профільному міністерству, а також міжнародним благодійним організаціям за відчутну підтримку Одещини!

- резюмував він.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаУНН-Одеса

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54