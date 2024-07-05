Кир Стармер, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром Великобритании заявлял, что поддержка Украины из Британии после парламентских выборов не изменится, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и Politico.

Детали

Стармер в феврале прошлого года отправился в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть приверженность лейбористов поддержке страны в борьбе с агрессией рф.

Тогда он заявил, что позиция Великобритании в отношении Украины останется неизменной в случае смены правительства в 2024 году.

"Последнее, чего хочет кто-либо в Украине, - это видеть, как политические партии в Великобритании спорят о том, что для них является вопросом жизни или смерти", - говорил Стармер.

Он посетил пригород Ирпеня и Бучи, что на Киевщине. По его словам, он отправился в Украину, чтобы выразить солидарность с украинцами, подчеркнуть необходимость добиться справедливости и возмещения убытков виновным. "Должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение убытков при восстановлении Украины", - сказал он.

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Выступая после беседы с Зеленским, Стармер сказал, что это была "конструктивная встреча".

"Мы говорили о необходимости того, чтобы это правосудие охватывало как использование российских государственных активов для восстановления, так и необходимость судебного преследования за военные преступления", - сказал Стармер.

"Я смог сказать ему, что в случае смены правительства на всеобщих выборах поддержка Украины останется неизменной. Это очень важное послание для меня, и я смог передать его президенту с глазу на глаз, что мне и удалось сделать", указал он.

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