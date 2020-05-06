Стало известно благодаря кому умерший Брайант выиграл пять чемпионских титулов в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Легенда мирового баскетбола Коби Брайант, который в январе этого года погиб в авиакатастрофе, в сериале "Последний танец", который был снят до смерти баскетболиста, признавался в роли Майкла Джордана в завоевании титулов. Слова из сериала приводит "ESPN", передает УНН.
“Я ненавижу разговоры о том, кто из нас победил бы, если бы мы с Майклом сыграли один на один. Все чего добился я за карьеру — благодаря Джордану. Именно этот человек помог мне завоевать пять чемпионских титулов”, — говорил Брайант.
Заметим, что Джордан выиграл шесть чемпионских титулов в НБА, Брайант — 5.
Напомним, что женская НБА посмертно учредила награду имени Брайанта.
Как сообщал УНН, Брайанта посмертно включат в зал славы баскетбола.