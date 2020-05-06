Стало известно благодаря кому умерший Брайант выиграл пять чемпионских титулов в НБА

“Я ненавижу разговоры о том, кто из нас победил бы, если бы мы с Майклом сыграли один на один. Все чего добился я за карьеру — благодаря Джордану. Именно этот человек помог мне завоевать пять чемпионских титулов”, — говорил Брайант.

Заметим, что Джордан выиграл шесть чемпионских титулов в НБА, Брайант — 5.

Напомним, что женская НБА посмертно учредила награду имени Брайанта.

Как сообщал УНН, Брайанта посмертно включат в зал славы баскетбола.