Стало відомо завдяки кому померлий Брайант виграв п'ять чемпіонських титулів в НБА

“Я ненавиджу розмови про те, хто з нас переміг би, якби ми з Майклом зіграли один на один. Все чого домігся я за кар’єру — завдяки Джордану. Саме ця людина допомогла мені завоювати п’ять чемпіонських титулів”, — говорив Брайант.

Зауважимо, що Джордан виграв шість чемпіонських титулів в НБА, Брайант — 5.

Нагадаємо, що жіноча НБА посмертно заснувала нагороду імені Брайанта.

Як повідомляв УНН, Брайанта посмертно включать в зал слави баскетболу.