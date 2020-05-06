Стало відомо завдяки кому померлий Брайант виграв п'ять чемпіонських титулів в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Легенда світового баскетболу Кобі Брайант, який в січні цього року загинув в авіакатастрофі, у серіалі "Останній танець", який був знятий до смерті баскетболіста, зізнавався в ролі Майкла Джордана в завоюванні своїх титулів. Слова з серіалу наводить "ESPN", передає УНН.
“Я ненавиджу розмови про те, хто з нас переміг би, якби ми з Майклом зіграли один на один. Все чого домігся я за кар’єру — завдяки Джордану. Саме ця людина допомогла мені завоювати п’ять чемпіонських титулів”, — говорив Брайант.
Зауважимо, що Джордан виграв шість чемпіонських титулів в НБА, Брайант — 5.
Нагадаємо, що жіноча НБА посмертно заснувала нагороду імені Брайанта.
Як повідомляв УНН, Брайанта посмертно включать в зал слави баскетболу.