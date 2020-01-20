Стало известно сколько украинцев получают пенсию свыше 10 000 гривен

"Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек", - говорится в сообщении.

Добавим, указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым, Севастополя, данных по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Как УНН сообщал ранее, с 1 января увеличится минимальный размер пенсий для лиц, достигших 65 лет и имеющих длительный страховой стаж. В то же время по состоянию на октябрь 2019 году в Украине более 2,5 млн пенсионеров работают.

Напомним, что по состоянию на сентябрь 2019 году в Украине насчитали 1078 пенсионеров, которым более 100 лет.