Стало известно сколько украинцев получают пенсию свыше 10 000 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на 1 января 2020 почти 260 тысяч украинцев получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос.
"Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек", - говорится в сообщении.
Добавим, указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым, Севастополя, данных по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.
Как УНН сообщал ранее, с 1 января увеличится минимальный размер пенсий для лиц, достигших 65 лет и имеющих длительный страховой стаж. В то же время по состоянию на октябрь 2019 году в Украине более 2,5 млн пенсионеров работают.
Напомним, что по состоянию на сентябрь 2019 году в Украине насчитали 1078 пенсионеров, которым более 100 лет.