Стало відомо скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень. Про це УНН повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит.
“Розмір пенсії понад 10 000 гривень станом на 1 січня 2020 року отримують 259 519 осіб”. — йдеться у повідомленні.
Додамо, зазначена інформація надається без даних по Автономній Республіці Крим, Севастополя, даних по тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНН раніше, з 1 січня збільшиться мінімальний розмір пенсій для осіб, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж. Водночас станом на жовтень 2019 року в Україні понад 2,5 млн пенсіонерів працюють.
Нагадаємо, що станом на вересень 2019 року в Україні нарахували 1078 пенсіонерів, яким понад 100 років.